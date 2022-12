Essen: Unbekannte stehlen Parfums aus Drogerie - FOTOFAHNDUNG

45127 E.-Stadtkern: Mit Fotos aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der zusammen mit einem weiteren Tatverdächtigen, in einer Drogerie am Willy-Brandt-Platz Parfum gestohlen haben soll. Am 19. Juni, gegen 9.50 Uhr, betraten zwei Männer die Drogerie, gingen in die Duftabteilung und steckten mehrere Parfums unter ihre Oberbekleidung und in eine mitgeführte Papiertüte. Anschließend verließen sie das Geschäft, ohne zu bezahlen. Mit Fotos aus Überwachungskameras sucht die Polizei nun nach einem der Verdächtigen. Die Fotos können hier heruntergeladen werden: https://polizei.nrw/fahndung/93712 Zeugen, die Hinweise auf den abgebildeten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 34 zu melden. /bw

