Essen: Unbekannte stehlen mehrfach Motorölflaschen an Tankstelle - Fotofahndung

45138 E.-Huttrop: Anfang Juni dieses Jahres haben zwei Unbekannte an mehreren Tagen Motorölflaschen an einer Tankstelle an der Steeler Straße gestohlen. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Tatverdächtigen.

Zwischen dem 4. und dem 12. Juni schlugen die Unbekannten im Zweitage-Rhythmus zu. Fünf Mal suchten sie dieselbe Tankstelle an der Steeler Straße auf. Während die weibliche Unbekannte das Tankstellen-Personal ablenkte, verstaute der Komplize jeweils mehrere Ölflaschen in einer Tasche. Anschließend verließen beide die Tankstelle, ohne zu bezahlen. Insgesamt stahlen sie Ölflaschen im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Während ihrer Aufenthalte an der Tankstelle wurden die Unbekannten videografiert. Fotos von ihnen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/147085

Das KK 34 fragt: Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

