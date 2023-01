Essen: Unbekannte stehlen Handtasche und kaufen mit erbeuteter Kreditkarte ein - FOTOFAHNDUNG

45143 E.-Altendorf: Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach insgesamt drei mutmaßlichen Dieben und Computerbetrügern. Am 26. September vergangenen Jahres wurde einem damals 82-Jährigen vor einem Supermarkt an der Helenenstraße die Handtasche gestohlen. Darin befand sich unter anderem eine Kreditkarte. Mit dieser wurde nach dem Diebstahl mehrfach unberechtigt eingekauft. Beim Kauf eines Mobiltelefons in einem Handyladen konnten zwei tatverdächtige Frauen und ein Mann gefilmt werden.

Die Fotos der Verdächtigen können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/96262

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 22 zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell