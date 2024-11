Essen: Unbekannte stehlen Handtasche in Supermarkt - Öffentlichkeitsfahndung

34307 E.-Kray: Am 1. Juli dieses Jahres stahlen zwei Unbekannte in einem Supermarkt an der Krayer Straße einer Seniorin (96) die Handtasche. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den beiden Männern.

Die Videoüberwachung des Supermarktes zeigt, wie die beiden Unbekannten gegen 12 Uhr den Supermarkt betreten und sich in die Nähe der Frau begeben. Dann täuschen sie vor, Ware anzuschauen. In einem unbemerkten Moment stehlen sie schließlich die Handtasche der Seniorin, verstauen diese in einem mitgebrachten Leinenbeutel und verlassen zügig das Geschäft.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie auf unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/151182

Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder weiß, wo sie sich aufhalten? Hinweise geben Sie der Polizei Essen bitte unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de ./SyC

