Essen: Unbekannte stehlen Handtasche - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Am 22. Februar dieses Jahres stahlen zwei Unbekannte in einem Hotel an der Gildehofstraße die Handtasche einer 30-jährigen Frau. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach den Männern.

Die 30-Jährige hatte ihre Handtasche unter einem Tisch in der Lobby abgestellt und kurzzeitig den Raum verlassen. In dieser Zeit setzten sich die beiden unbekannten Männer an den Tisch und stahlen die Tasche.

Ein Foto und eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/179666

Das KK 34 ermittelt wegen Diebstahls und fragt: Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

