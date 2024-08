Essen: Unbekannte stehlen fünf Pkw aus Werkstatt - Zeugen gesucht

45127 E.-Stadtkern: Zwischen Samstag und Montag (17.-19. August) stahlen unbekannte Tatverdächtige insgesamt fünf Fahrzeuge sowie Fahrzeugzubehör aus einer Autowerkstatt an der Hindenburgstraße. Die Polizei sucht nach Zeugen und fahndet nach den gestohlenen Pkw.

Im genannten Zeitraum verschafften sich die Unbekannten auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu einer Tiefgarage der Werkstatt. Von dort aus gelangten sie in die Räume der Werkstatt, wo sie neben den Fahrzeugschlüsseln, neue Scheibenwischer in höherer zweistelliger Anzahl sowie mehrere Innenraumfilter stahlen. Mit den Schlüsseln entwendeten sie daraufhin fünf Pkw aus der Tiefgarage. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten drei der gestohlenen Fahrzeuge (3 x BMW Kombi) in der Nähe geparkt aufgefunden und sichergestellt werden.

Ein grauer Audi A5 (mit Kölner Kennzeichen - "K") sowie ein schwarzer VW T-Roc (mit Hamburger Kennzeichen - "HH") konnten bislang nicht aufgefunden werden. Aktuell ist nicht auszuschließen, dass die gesuchten Fahrzeuge ebenfalls im Essener Stadtgebiet abgestellt wurden.

Die Polizei fahndet nach den beiden Fahrzeugen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den gesuchten Autos oder zu den unbekannten Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

