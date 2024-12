Essen: Unbekannte stehlen EC-Karte, bezahlen mehrfach und heben Geld ab - Fotofahndung

45276 E.-Steele: Am 21. Dezember 2023 stahlen unbekannte Tatverdächtige mutmaßlich die EC-Karte einer 80-jährigen Essenerin in einer Bankfiliale am Kaiser-Otto-Platz. Anschließend hoben sie mehrfach Bargeld ab und zahlten unberechtigt mit der Karte. Die Polizei sucht mit Bildern nach den Unbekannten.

Die Essenerin hob zuletzt Bargeld an einem Geldautomaten in der Bankfiliale am Kaiser-Otto-Platz ab, als sich zwei unbekannte Männer unter einem Vorwand näherten. Dabei entwendeten sie vermutlich unbemerkt die EC-Karte. Noch am selben Tag sowie am 22. und 23. Dezember nutzten die Täter die Karte mehrfach. Sie hoben an verschiedenen Geldautomaten Bargeld ab und bezahlten in Einzelhandelsgeschäften. Videoaufnahmen zeigen jeweils einen der Tatverdächtigen in einer Bankfiliale in Essen sowie in einer weiteren Filiale in Gelsenkirchen. Mit den Bildern sucht das Kriminalkommissariat 22 nach den Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/155155

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Fahndungstitels per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

