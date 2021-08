Essen: Unbekannte stehlen diverse Spirituosen - Rücknahme der Fahndung - 2. Tatverdächtiger ermittelt

Essen (ots) - 45359 E.-Schönebeck: In der Mittagszeit des 8. August vergangenen Jahres (12:40 - 13:00 Uhr) stahlen zwei Männer in einem Supermarkt an der Aktienstraße diverse Spirituosen von nicht unerheblichem Wert. Dabei sollen die Männer Gin, Rum und weitere Spirituosen in einen Einkaufswagen gelegt und die Flaschen dann verdeckt haben, um kurze Zeit später den Supermarkt zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4991696 Bei der Tat wurden die Männer von Überwachungskameras gefilmt. Einer der beiden Tatverdächtigen ermittelte die Kripo bereits im Vorfeld. Jetzt steht auch die Identität des zweiten Tatverdächtigen fest. Den Ermittler erreichten zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung. Die Essener Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Medien. Es wird darum gebeten, eventuell gespeicherte Bilder des Tatverdächtigen von den Internetplattformen zu löschen. SyC / MUe.