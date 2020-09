Essen: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Kettwig - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45219 E.-Kettwig: Unbekannte sprengten in der Nacht von Dienstag (15. September) auf Mittwoch (16. September) einen Geldautomaten im Essener Stadtteil Kettwig. Gegen 3:45 Uhr schreckten die Anwohner auf der Schulstraße durch einen Knall auf. In der SB-Halle einer Bank, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, machten sich mehrere maskierte Personen am dortigen Geldautomaten zu schaffen. Sie brachten Gasflaschen mit zum Tatort. Es daher wahrscheinlich, dass sie dieses für die Sprengung einsetzten. Wie viele Täter tatsächlich vor Ort oder in der Nähe waren, ist im Moment nicht bekannt. Möglicherweise flüchteten mindestens zwei Tatverdächtige in einem dunklen Mercedes AMG in Richtung Autobahn 52. Glücklicherweise sind durch die Sprengung keine unbeteiligten Menschen verletzt worden. Ein Gebäudeschaden scheint nach erster Begutachtung nicht entstanden zu sein. Die Kriminalpolizei sichert und wertet Spuren aus. Vernehmungen von Zeugen finden ebenfalls statt. Ebenso wird geklärt, ob die Kriminellen Beute machten. Ein Hubschrauber der Fliegerstaffel war mit in der Fahndung eingebunden. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, die die Tat und/oder verdächtige Beobachtungen in Bezug auf Personen sowie Fahrzeuge in der Umgebung gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.