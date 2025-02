Essen: Unbekannte setzen zwei Kleinkrafträder in Brand - Zeugen gesucht

45356 E.-Gerschede:

Am Samstag (8. Februar) gegen 1:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand auf dem Sportplatz an der Levinstraße informiert.

Unter einem Vordach fanden die Einsatzkräfte zwei brennende Kleinkrafträder vor. Durch den Brand wurde das Vordach beschädigt. Die Beamten haben beide Fahrzeuge sichergestellt, da mindestens eins von diesen als gestohlen gemeldet worden war.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu Tatverdächtigen machen können.

Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Essen unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

