Essen: Unbekannte schließen Mobilfunkverträge auf 41-jährigen Essener ab - Fotofahndung wegen Warenkreditbetruges
Essen: Unbekannte schließen Mobilfunkverträge auf 41-jährigen Essener ab - Fotofahndung wegen Warenkreditbetruges

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Montag, 26.01.2026 08:59

45307 E.-Kray: Unbekannte haben mit den Personalien eines 41-jährigen Esseners Mobilfunkverträge abgeschlossen und die inkludierten Endgeräte für sich behalten.

Der Tatverdächtige ließ sich zwei Smartphones sowie eine Smartwatch zwischen dem 26. und 28. August vergangenen Jahres an einen Kiosk an der Krayer Straße liefern. Bei der Abholung wurde er gefilmt. Mit den so entstandenen Aufnahmen sucht die Polizei nun nach dem Tatverdächtigen. Bilder und eine Beschreibung des Unbekannten finden Sie in unserem

Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/192802

Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

