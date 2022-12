Essen: Unbekannte schlagen Schaufensterscheibe ein und stehlen hochwertige Uhren - Zeugen gesucht

45219 E.-Kettwig: Heute Morgen (07. Dezember) gegen 04:20 Uhr brachen Unbekannte in ein Uhrengeschäft an der Ringstraße ein und entwendeten zahlreiche Uhren.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstleisters bemerkte auf seinem Diensthandy einen Einbruchsalarm in ein Uhrengeschäft in Kettwig. Als der Sicherheits-Mitarbeiter an der Ringstraße eintraf, stellte er fest, dass Unbekannte augenscheinlich über eine Seitenscheibe eingebrochen waren. Gegen 04:45 Uhr informierte er daraufhin die Polizei.

Der 62-jährige Uhrmacher musste daraufhin feststellen, dass circa 90 Uhren gestohlen worden waren. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf mindestens 50.000 Euro.

Gegen den/die bislang unbekannten Täter wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

