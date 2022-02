Essen: Unbekannte schlagen Mann nieder und rauben Rucksack - Zeugenaufruf

45130 E-Rüttenscheid:

Gestern Morgen (12. Februar, gegen 7 Uhr) hob ein 33-jähriger Essener Bargeld in einer Bank am Rüttenscheider Stern ab. Nachdem er die Filiale verlassen hatte, schlug man ihn an der Rosastraße Ecke Hedwigstraße von hinten nieder und raubte seinen Rucksack mitsamt Bargeld.

Bei den unbekannten Tatverdächtigen soll es sich um zwei Männer handeln. Einer habe eine dunkle Jacke getragen.

Wenn Sie Zeuge der Tat wurden, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

