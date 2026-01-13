Essen: Unbekannte schlagen 23-Jährigen nieder und verletzen ihn schwer - 1. Folgemeldung - 4 Tatverdächtige gefasst

Außerdem geriet ein weiterer Tatverdächtiger bei den Ermittlungen in den Fokus der Kriminalpolizei. Bereits frühzeitig wurden Beamte der EG Jugend in die Ermittlungsarbeit mit eingebunden. Auf gesicherten Videoaufnahmen der Tat erkannten sie einen der Tatverdächtigen, da dieser den Beamten bereits als jugendlicher Intensivtäter bekannt war. Es handelt sich um einen 18-jährigen Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit. Am heutigen Dienstagmittag (13. Januar) nahmen die Ermittler den 18-Jährigen vorläufig fest.