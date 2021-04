Essen: Unbekannte schänden Gräber und stehlen Denkmal - Die Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter schändeten im Zeitraum von Freitag bis Montag (19. April), auf dem Altenessener Nordfriedhof, viele Gräber. Ein Denkmal stahlen sie. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Am heutigen Montagmorgen informierte eine 49-jährige Frau die Polizei darüber, dass man auf dem Friedhof, an der Hauerstraße, eine Vielzahl von Grabstätten beschädigte. Die Polizisten waren fassungslos, als sie sahen, in welcher Art und Weise Vandalen die letzten Ruhestätten, ohne Rücksicht auf die Gefühle der Hinterbliebenen, zerstörten. Mindestens zwei Dutzend Gräber sind von der Verwüstung betroffen. Die Täter traten unter anderem Grabsteine um und demolierten die Grablichter. Zudem stahlen sie ein Denkmal aus Kupfer. Die Statue soll zirka zwei Meter groß sein. Die Essener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach den Kriminellen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen auf dem betroffenen Friedhof und/oder seiner Umgebung gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

