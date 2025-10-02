Essen: Unbekannte reißt Goldkette vom Hals einer 80-jährigen Frau - Zeugenaufruf

45359 E.-Schönebeck:

Am Mittwochnachmittag (1. Oktober) raubte eine unbekannte Frau eine Goldkette von einer 80-jährigen Essenerin an der Kreuzung Am Brauhaus/Nöggerathstraße. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 15:30 Uhr war die Seniorin auf der Straße Am Brauhaus in Richtung Nöggerathstraße unterwegs. An der Kreuzung Am Brauhaus/Nöggerathstraße hielt ein Auto mit drei Insassen - einem Fahrer, einem Beifahrer und einer Frau auf der Rückbank. Die Frau stieg aus, sprach die 80-jährige Essenerin in gebrochenem Deutsch an und fragte nach dem Weg zu dem nächsten Krankenhaus. Während-dessen fasste sie die Seniorin mehrfach am Körper an und riss ihr schließlich die Goldkette vom Hals. Anschließend stieg sie zurück in das Auto. Die drei Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Onckenstraße. Die 80-Jährige blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos.

Eine aufmerksame Zeugin und die Seniorin beschrieben die Räuberin als etwa 50 Jahre alt, rund 1,65 m groß und von kräftiger Statur. Zudem habe sie ein osteuropäisches Erscheinungsbild und schwarze, kurze Haare gehabt. Sie sei bunt gekleidet gewesen. Die beiden Männer im Auto sollen etwa 25 bis 35 Jahre alt gewesen sein und eben-falls ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Einer der beiden habe kurzes, lockiges Haar und eine kräftige Statur gehabt.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht nun nach weiteren Zeugen. Wer Angaben zur Tat, insbesondere zur Identität der drei Personen oder zu dem Auto machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

