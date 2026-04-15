Essen: Unbekannte rauben Geldbörse eines 44-Jährigen - Zeugenaufruf

Gegen 16:00 Uhr hielt sich der 44-Jährige in der Unterführung auf, die von der Ottostraße unter der A40 hindurch zur Munscheidstraße führt. Dort kamen ihm zwei Männer entgegen. Einer der beiden bedrohte ihn mit einer Stichwaffe und forderte die Herausgabe seiner Geldbörse. Der Essener kam der Forderung nach und übergab seine Geldbörse, in der sich Bargeld, Ausweisdokumente und Debitkarten befanden.