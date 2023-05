Essen: Unbekannte rauben 16-Jährigen aus - Zeugen gesucht

45127 E.-Stadtkern: Am Samstag (29. April) gegen 2:00 Uhr raubten zwei Unbekannte am Kennedyplatz einen 16-jährigen Mülheimer aus.

Der 16-Jährige hatte mit drei weiteren Personen eine Diskothek am Kopstadtplatz besucht und diese in Richtung Hauptbahnhof verlassen. Im Eingangsbereich waren ihm die beiden Unbekannten bereits aufgefallen, da sie offenbar einen Streit mit den dortigen Türstehern hatten.

Auf dem Weg zum Hauptbahnhof sprach einer der Unbekannten den Jugendlichen an und forderte Geld von ihm. Als der 16-Jährige erwiderte, er habe nur noch eine geringe Menge Bargeld bei sich, soll der Unbekannte zugeschlagen haben. Vermutlich um seiner Forderung nach Bargeld Nachdruck zu verleihen, soll er außerdem ein Messer gezogen haben. Nachdem der erste Unbekannte ein weiteres Mal zugeschlagen haben soll, flohen beide Männer mit der Bauchtasche des Jugendlichen. Der eine soll in Richtung Vereinstraße geflüchtet sein, der andere Unbekannte in Richtung Salzmarkt.

Der 16-Jährige wurde durch die Schläge verletzt und zunächst durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können.

Der erste Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- ca. 175 cm groß - kräftige Statur - südländisches Erscheinungsbild - längeres, schwarzes Haar nach hinten frisiert - schwarzer Drei-Tage-Bart - rote Kappe mit Applikation - schwarze Weste - enge, schwarze Hose - dicke Halskette

Der zweite Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- ca. 185 cm groß - sehr schmale Statur - südländisches Erscheinungsbild - glänzende, weiße Jacke (möglicherweise von der Marke Moncler) - schwarze Hose

Zeugen wenden sich bitte an die zentrale Rufnummer der Polizei unter 0201/829-0./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell