Essen: Unbekannte Räuber scheitern an entschlossenen Zeugen - weitere Zeugen gesucht

45139 E.-Frillendorf: Am Montagabend (2. Oktober) versuchten drei unbekannte Männer Bargeld aus einem Supermarkt an der Frillendorfer Straße / Wisthoffweg zu stehlen, flüchteten nach Gegenwehr der Zeugen jedoch ohne Beute. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Gegen 21:50 Uhr betraten drei Unbekannte, jeweils mit Schusswaffen, die Supermarktfiliale. Einer der Männer begab sich in den Verkaufsbereich und befahl einer 34-jährigen Kundin mit vorgehaltener Schusswaffe sich hinzuhocken.

Gleichzeitig forderte einer der Unbekannten einen 36-Jährigen unter Vorhalt der Schusswaffe auf, sein Mobiltelefon herauszugeben. Unbeeindruckt von der Situation, weigerte sich der Mann sein Handy an den Tatverdächtigen auszuhändigen. Der Unbekannte schoss daraufhin mit der Schusswaffe in die Luft und rannte in den hinteren Bereich des Supermarkts. Der 36-Jährige verfolgte ihn nach hinten und wieder nach vorne und brachte ihn schließlich im Kassenbereich zu Boden. Ein weiterer unbekannter Tatverdächtiger kam jedoch dazu, schlug den Zeugen vermutlich mit einer Schusswaffe und verhalf somit dem festgehaltenen Tatverdächtigen zur Flucht. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt.

Währenddessen sei ein weiterer unbekannter Mann direkt in Richtung des Kassenbereiches gegangen und habe dort ebenfalls einen Schuss in Richtung Decke abgegeben. Dann bedrohte er einen 20-jährigen Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Da der 20-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, schoss der Unbekannte auf die Plexiglasscheibe der Kasse.

Nach der Auseinandersetzung mit dem 36-jährigen Zeugen flüchteten die drei Tatverdächtigen ohne Beute zu Fuß über die Frillendorfer Straße in Richtung Burggrafenstraße.

Die Tatverdächtigen wurden als 16-18 Jahre alt und ca. 170cm groß beschrieben. Sie seien maskiert und dunkel gekleidet gewesen. Einer habe einen grauen Kapuzenpullover getragen.

Gegen die bislang unbekannten Täter wird aufgrund der räuberischen Erpressung, der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren in der Supermarktfiliale. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass es hier zum Einsatz von Schreckschusswaffen kam.

Die Polizei sucht zudem dringend nach Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

