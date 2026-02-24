Anzeige
Essen: Unbekannte manipulieren Geldautomaten - Fotofahndung
Essen (ots) -

Veröffentlicht: Dienstag, 24.02.2026 10:30

45276 E.-Steele:

Zwischen dem 29. Januar und dem 10. August vergangenen Jahres manipulierten mehrere bislang unbekannte Männer einen Geldautomaten einer Bank am Kaiser-Otto-Platz. Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen.

Die Unbekannten brachten am Ausgabeschacht des Geldautomaten eine Vorrichtung an, um die Geldausgabe zu blockieren. Ziel war es, bereits ausgezahltes Bargeld im Ausgabefach zurückzuhalten und es nach dem Verlassen des Automatenbereichs durch die jeweiligen Kunden an sich zu nehmen. Diese Vorgehensweise wird auch als "Cash-Trapping" bezeichnet.

In einem Fall gelang es den Tatverdächtigen, auf diese Weise einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag zu erlangen.

Der Polizei liegen Bilder der Tatverdächtigen vor, die zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben wurden. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/195728

Das Kriminalkommissariat 33 der Polizei Essen bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

