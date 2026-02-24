Essen: Unbekannte manipulieren Geldautomaten - Fotofahndung

Die Unbekannten brachten am Ausgabeschacht des Geldautomaten eine Vorrichtung an, um die Geldausgabe zu blockieren. Ziel war es, bereits ausgezahltes Bargeld im Ausgabefach zurückzuhalten und es nach dem Verlassen des Automatenbereichs durch die jeweiligen Kunden an sich zu nehmen. Diese Vorgehensweise wird auch als "Cash-Trapping" bezeichnet.