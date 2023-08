Essen: Unbekannte Männer stehlen EC-Karte und heben Geld ab - Fotofahndung

45355 E.-Borbeck-Mitte: Am 28. April dieses Jahres stahlen zwei unbekannte Tatverdächtige die Bankkarte einer 89-Jährigen und hoben daraufhin Geld von ihrem Konto ab.

Gegen 12:30 Uhr besuchte die Essenerin eine Bankfiliale an der Bocholder Straße. Auf dem Weg zu ihrer Wohnanschrift, ein Mehrfamilienhaus an der Germaniastraße, wurde sie von zwei Männern verfolgt. Diese sprachen die Dame in ihrem Hausflur an und lenkten sie offensichtlich ab. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass ihr Bargeld sowie die EC-Karte aus dem Portemonnaie gestohlen worden waren.

Die beiden Männer suchten währenddessen die Bankfiliale erneut auf und hoben weiteres Geld an einem Bankautomaten ab.

Dabei wurde einer der Unbekannten wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit einem Bild sucht das Kriminalkommissariat 33 nun nach dem Tatverdächtigen.

Das Foto können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/113583

Zeugen, die Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

