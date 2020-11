Essen: Unbekannte klaut Geldbörse und hebt Geld ab - Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots) - 45276 E-Steele: Bereits am 07. Mai entwendete eine unbekannte Frau einer 78-jährigen Dame die Geldbörse. Mit der darin befindlichen EC-Karte, hob die Unbekannte gegen 11 Uhr Bargeld bei der Sparkasse und der Deutschen Bank in Essen-Steele ab. Der Ermittler des Kriminalkommissariats 13 (KK13) veröffentlicht in diesem Zusammenhang nun ein Foto der Verdächtigen. Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen / PaPe