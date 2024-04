Essen: Unbekannte kauft mit gestohlener EC-Karte ein - FOTOFAHNDUNG

45127 E.-Stadtkern: Am 15. Oktober 2022 stahlen Unbekannte in einem Bekleidungsgeschäft auf der Kettwiger Straße die Geldbörse einer 31-Jährigen. Mit der darin befindlichen Geldkarte wurden kurze Zeit später mehrere Einkäufe in einem Schuhgeschäft, zwei Drogerien und einem Tabakgeschäft getätigt.

Während eines Aufenthaltes in einer Drogerie wurde die Unbekannte von der Überwachungskamera gefilmt. Ein Foto und eine Personenbeschreibung der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/134161

Das KK 22 ermittelt wegen Betruges und fragt: Wer kennt die Tatverdächtige und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise gehen bitte unter 0201/829-0 an die Polizei Essen./SyC

