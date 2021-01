Essen: Unbekannte hebt Bargeld mit gestohlener EC-Karte ab - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots) - 45239 E.-Werden: Am 14. November des vergangenen Jahres wurde einer 82-Jährigen in einem Supermarkt an der Heckstraße die Geldbörse gestohlen - mit der darin befindlichen EC-Karte tätigte eine Unbekannte kurze Zeit später mehrere Einkäufe und hob Geld an zwei Geldautomaten ab.