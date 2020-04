Essen: Unbekannte Golf-Fahrerin fährt Fußgängerin an und entfernt sich vom Unfallort - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots) - 45289 E.-Burgaltendorf: Nach einem Unfall mit Fahrerflucht am Dienstag, 14. April, auf der Straße Am Kieskamp sucht die Polizei nach einer unbekannten Golf-Fahrerin. Gegen 13.55 Uhr setzte die unbekannte Frau aus einer Parkbox rückwärts zurück, überquerte die Straße Am Kieskamp und fuhr in die Einfahrt eines gegenüberliegenden Supermarktparkplatzes. Dabei übersah sie womöglich eine 77-jährige Fußgängerin, die gerade die Parkplatzeinfahrt überquerte. Die Golf-Fahrerin überrollte die 77-Jährige, legte dann den Vorwärtsgang ein, fuhr erneut über die Seniorin und bog dann von der Straße Am Kieskamp nach rechts auf die Alte Hauptstraße ab. Die 77-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Zeugen haben den Unfall beobachtet und geben an, dass es sich bei dem Auto um einen silbernen oder grauen VW Golf, vermutlich älteren Baujahres, handeln soll. Am Steuer soll eine Frau im Alter von 50 bis 60 Jahren gesessen haben. Sie soll rötliche Haare haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die flüchtige Fahrerin oder ihr Auto geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrsunfallteam zu melden. /bw