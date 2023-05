Essen: Unbekannte Frauen zahlen mit Falschgeld im Supermarkt -Öffentlichkeitsfahndung

45219 E.-Kettwig: Am 16. Februar dieses Jahres haben zwei unbekannte Frauen in einem Supermarkt an der Hauptstraße ihren Einkauf mit Falschgeld bezahlt.

Ein Angestellter des Supermarktes war nach dem Kassieren stutzig geworden, weil ihm eine der von den Frauen überreichten Banknoten merkwürdig erschien. Deshalb schloss er die Kasse, um eine Vorgesetzte aufzusuchen. Als beide Supermarkt-Mitarbeiter wieder in den Kassenbereich zurückkehrten, hatten die Frauen den Supermarkt mitsamt der Ware bereits verlassen.

Beim Übergeben der Banknoten wurden die Frauen von einer Überwachungskamera gefilmt. Fotos finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/104765

Das ermittelnde KK 23 fragt: Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort? Hinweise gehen bitte an die Polizei Essen unter 0201/829-0./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell