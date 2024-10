Essen: Unbekannte Frauen entwenden Portemonnaie und heben Geld ab - FOTOFAHNDUNG

45127 E.-Stadtmitte: Zwei unbekannte Täterinnen entwendeten einer Essenerin am 21. Juni dieses Jahres das Portemonnaie, in dem sich ihre EC-Karte befand. Gegen 16:20 Uhr hoben sie mit dieser Karte einen vierstelligen Bargeldbetrag an einem Bankautomaten in der Rathaus Galerie ab. Am Abend bemerkte die Essenerin in ihrer Wohnung, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde.

Es liegen Bilder der beiden Täterinnen vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind:

https://polizei.nrw/fahndung/149764

Sollten Sie Angaben zu den beiden Frauen machen können, melden Sie sich bitte per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 beim Kommissariat 22 Polizei Essen./ViV

