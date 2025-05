Essen: Unbekannte Frau stiehlt Spirituosen - Fotofahndung

45129 E.-Kettwig: Am 12. Dezember vergangenen Jahres entwendete eine unbekannte Frau mehrere Spirituosen. Die Polizei sucht mit einem Foto nach der unbekannten Diebin.

Gegen 13:10 Uhr betrat die Tatverdächtige ein Lebensmittelgeschäft an der Güterstraße und legte diverse alkoholhaltige Flaschen in den Einkaufskorb. Die Spirituosen landeten jedoch nicht auf dem Kassenband, sondern in einem unbeobachteten Moment in der Handtasche der Unbekannten. Sie verließ anschließend den Laden, ohne diese zu bezahlen.

Die Tatverdächtige wurde durch die Videoüberwachung aufgezeichnet. Die Bilder finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/168172

Das KK34 ermittelt wegen Ladendiebstahls und bittet um Ihre Mithilfe. Wenn Sie Angaben zu der unbekannten Frau machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /Mss

