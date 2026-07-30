Essen: Unbekannte Frau stiehlt Smartphone und entsorgt es in Mülltonne - Fotofahndung

Gegen 14:40 Uhr befand sich der Essener im Kassenbereich des Supermarkts und legte sein Smartphone dort ab. Während die unbekannte Tatverdächtige ihre Einkäufe einräumte, nahm sie das vergessene Mobiltelefon und verließ den Supermarkt. Als der damals 16-Jährige die Dame zweimal ansprach und jeweils nach dem Handy fragte, behauptete sie, dieses nicht zu besitzen und fuhr anschließend mit ihrem Pkw vom Parkplatz. Das Smartphone konnte kurze Zeit später in einer nahegelegenen Mülltonne aufgefunden und dem Essener ausgehändigt werden.