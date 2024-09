Essen: Unbekannte Frau klaut 200 Kondome und Bierdose - Fotofahndung

45144 E.-Frohnhausen: Am 23. Juni dieses Jahres entwendete eine unbekannte Frau eine Box mit 200 Kondomen und eine Bierdose in einem Kiosk an der Frohnhauser Straße. Die Polizei sucht mit einem Foto nach der Unbekannten.

Die Tatverdächtige betrat den Kiosk und kaufte diverse Waren. Dabei nutze sie einen günstigen Moment, als der Inhaber Waren aus dem hinteren Bereich des Ladens holte. In dem Moment griff die Frau hinter die Theke und nahm sich die Kondome und die Bierdose. Erst im Nachhinein fiel der Diebstahl auf. Die Polizei sucht die Frau mit Fotos der Überwachungskamera des Kiosks. Die Aufnahmen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/146781

Sollten Sie Angaben zu der Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

