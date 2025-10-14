Essen: Unbekannte Frau entwendet Tüte mit Geldbörse - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

45138 E.-Südviertel:

Am 18. März dieses Jahres stahl eine Unbekannte in einem Drogeriemarkt an der Steeler Straße eine vergessene Einkaufstüte samt Geldbörse und flüchtete.

Die Ursprungsmeldung vom 8. September finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannte-frau-entwendet-tuete-mit-geldboerse-fotofahndung

Die Tatverdächtige, eine 82-jährige Essenerin (deutsch), konnte in der Zwischenzeit ermittelt werden.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, die Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell