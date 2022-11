Essen: Unbekannte Frau entwendet Kleidung aus Geschäft - FOTOFAHNDUNG

45130 E.-Rüttenscheid: Am 09. August betrat gegen 10:45 Uhr eine unbekannte Frau ein Bekleidungsgeschäft an der Emmastraße. Sie sah sich erst in dem Geschäft um und legte dann Kleidungsstücke in ihren Einkaufskorb. Mit diesem verließ sie den Laden, ohne die Ware zu bezahlen.

Die unbekannte Frau wird als circa 40 bis 50 Jahre alt mit blondem Haar beschrieben. Sie trug ein gestreiftes T-Shirt. Ihr Einkaufskorb soll nach Zeugenangaben blau gewesen sein.

Es liegen Fotos vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/90562

Wenn Sie Angaben zu der Identität der unbekannten Frau machen können, werden Sie gebeten sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden./ViV

