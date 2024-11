Essen: Unbekannte erbeutet 100 Euro durch Wechseltrick - Fotofahndung

45276 E.-Steele: Am 2. Mai dieses Jahres erbeutete eine unbekannte Frau mithilfe des Wechseltricks 100 Euro in einer Trinkhalle am Kaiser-Otto-Platz.

Die Unbekannte betrat gegen 14 Uhr die Trinkhalle und gab vor, mehrere Dosen Energydrink kaufen zu wollen. Bezahlen wollte sie diese mit einem 200-Euro-Schein. Nachdem sie bereits das Wechselgeld erhalten hatte, gab sie vor, die Getränke nun doch nicht mehr zu wollen. Sie gab der Trinkhallen-Mitarbeiterin das Wechselgeld zurück und ließ sich ihren 200-Euo-Schein aushändigen. Anschließend verließ sie die Trinkhalle. Erst kurze Zeit später bemerkte die Angestellte, dass die Unbekannte 100 Euro von dem Wechselgeld offenbar für sich behalten hatte.

Die Unbekannte wurde von Überwachungskameras gefilmt. Ein Foto und eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/152501

Das KK 22 ermittelt wegen Betruges und fragt: Wer kennt die Tatverdächtige und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

