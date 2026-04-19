Essen: Unbekannte entwendet Kosmetik im Drogeriemarkt - Fotofahndung

Gegen 13:30 Uhr begab sich die Frau mit einem gut gefüllten Einkaufskorb zu den Selbstbedienungskassen und scannte nur einen Teil der ausgewählten Waren. Anschließend verstaute sie die Artikel in ihrem Rucksack und verließ das Geschäft, ohne zahlreiche Gegenstände zu bezahlen.