Essen: Unbekannte entwendet Geldbörse aus Wickeltasche - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Am 20. September dieses Jahres stahl eine Unbekannte in einem Bekleidungsgeschäft an der Limbecker Straße eine Geldbörse aus der Wickeltasche einer 33-Jährigen. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach der Tatverdächtigen.

Die Unbekannte tarnte ihren Diebstahl mit einigen Kleidungsstücken, die sie vor ihren Körper hielt. Sie näherte sich dem Kinderwagen und griff dann in die Wickeltasche, die im Kinderwagen lag. Anschließend entfernte sie sich, zog das Bargeld aus der Geldbörse und warf diese auf den Boden. Mit dem erbeuteten Bargeld verließ die Unbekannte schließlich den Laden.

Bei ihrer Tat wurde die Unbekannte von Überwachungskameras gefilmt. Ein Foto der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/120707

Das KK 34 ermittelt wegen Taschendiebstahls und fragt: Wer kennt die Tatverdächtige und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise geben Sie bitte unter 0201/829-0 an die Polizei Essen./SyC

