Essen: Unbekannte entwendet Bargeld aus Ausgabefach eines Automaten - Fotofahndung

Am 23. April dieses Jahres wollte eine 27-Jährige in einer Bankfiliale am Katernberger Markt / Katernberger Straße Bargeld abheben. Sie steckte ihre Karte in den Geldautomaten und gab ihre PIN ein. Da die Kundin davon ausging, dass der Automat den Vorgang abgebrochen hatte, entnahm sie ihre Karte und entfernte sich. Eine Unbekannte hatte dies beobachtet und bemerkt, dass der Automat das Geld doch ausgegeben hatte. Die Unbekannte steckte die Scheine ein und verließ die Filiale.

Nun sucht die Polizei mit einem Foto der Videoüberwachung nach der Tatverdächtigen. Dieses finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/144005

Wenn Sie Hinweise zur gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

