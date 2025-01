Essen: Unbekannte entwenden Radsätze und hinterlassen aufgebockte PKW - Zeugen gesucht

45127 E.-Westviertel:

Am Montagmorgen (27. Januar) bemerkte der Mitarbeiter eines Autohändlers, dass 19 Fahrzeuge, die in einem Parkhaus in der Mittelstraße standen, beschädigt waren. Es wurden Komplettradsätze entwendet, Scheiben eingeschlagen und Radzubehör entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 9:00 Uhr betrat der Mitarbeiter das angemietete Parkdeck eines Parkhauses in der Mittelstraße und bemerkte, dass der Zaun abgetrennt und zur Seite geschoben wurde. Auf der Etage wurden die Komplettreifensätze von insgesamt 18 Fahrzeugen entwendet und die PKW auf Betonklötze aufgebockt. An zwei Autos waren zusätzlich die Heckscheiben eingeschlagen und Radzubehör aus dem Innenraum entwendet worden. An einem weiteren PKW fehlten die Radschrauben.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen im Umfeld des Parkhauses etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell