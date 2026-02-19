Essen: Unbekannte entwenden Kisten mit Leergut - Fotofahndung

45143 E.-Westviertel: Zwei Unbekannte haben am 18. Mai vergangenen Jahres mehr als 1000 Kisten mit Leergut gestohlen. Dabei wurden sie von Überwachungskameras gefilmt. Die Polizei bittet um Hinweise. Mit Bildern von Überwachungskameras sucht die Polizei nach zwei mutmaßlichen Leergut-Dieben. Die beiden abgebildeten Männer werden verdächtigt, am 18. Mai 2025 mehr als 1000 Kisten Leergut von einem umzäunten Außengelände eines Supermarktes an der Altendorfer Straße gestohlen zu haben. In der Zeit von etwa 10 Uhr bis 12 Uhr verschafften sie sich uner-laubt Zutritt zu dem Gelände und entwendeten die Getränkekisten. Für den Abtransport der Beute waren mehrere Fahrten mit einem Transporter nötig. Die Bilder der Überwachungskameras können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/195322 Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw