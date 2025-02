Essen: Unbekannte entwenden Handtasche in Restaurant - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern:

Am 13. Dezember vergangenen Jahres wurde die Handtasche einer 59-Jährigen in einem Restaurant in der Kreuzeskirchstraße entwendet. Die Videoüberwachung des Restaurants filmte zwei Männer. Mit den Fotos sucht die Polizei nun nach den beiden Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/158675

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen? Hinweise bitte an die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell