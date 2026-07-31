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Essen: Unbekannte entwenden EC-Karte und setzen sie mehrfach ein - Fotofahndung
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Essen: Unbekannte entwenden EC-Karte und setzen sie mehrfach ein - Fotofahndung

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Freitag, 31.07.2026 14:30

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45309 E.-Schonnebeck:

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Am 19. Februar dieses Jahres entwendeten zwei bislang unbekannte Männer die EC-Karte einer 60-jährigen Essenerin. Anschließend setzten sie die Karte bei mehreren Einkäufen ein. Die Polizei sucht die beiden Männer nun mit Bildern einer Überwachungskamera.

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Gegen 18 Uhr entwendeten die beiden Männer die EC-Karte der 60-Jährigen in einem Lebensmittelmarkt in der Karl-Meyer-Straße. Im Anschluss tätigten sie mit der Karte mehrere Einkäufe in verschiedenen Geschäften.

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Die Bilder der Tatverdächtigen finden Sie unter folgendem Link:

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https://polizei.nrw/fahndung/211643

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Falls Sie Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei. /ruh

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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