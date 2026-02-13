Anzeige
Essen: Unbekannte brechen nachts in Restaurant ein - Fotofahndung
Essen (ots) -

Veröffentlicht: Freitag, 13.02.2026 14:05

45239 E.-Fischlaken: In der Nacht zum 20. Dezember vergangenen Jahres brachen zwei Unbekannte in ein Restaurant an der Heidhauser Straße ein. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Tatverdächtigen.

Gegen 3:15 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, um in das Restaurant zu gelangen. Kurz darauf verließen die beiden Tatverdächtigen mit einem Tablet und mehreren Spirituosen-Flaschen das Lokal. Eine Videokamera zeichnete die Tat auf. Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/194859

Das KK 41 ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Gaststätten. Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

