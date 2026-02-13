Essen: Unbekannte brechen nachts in Restaurant ein - Fotofahndung

Gegen 3:15 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, um in das Restaurant zu gelangen. Kurz darauf verließen die beiden Tatverdächtigen mit einem Tablet und mehreren Spirituosen-Flaschen das Lokal. Eine Videokamera zeichnete die Tat auf. Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: