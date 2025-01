Essen: Unbekannte brechen in zwei Wohnungen ein - Fotofahndung

45117 E.-Stadtgebiete: Anfang Februar brachen unbekannte Frauen in Holsterhausen und Rüttenscheid in zwei Wohnungen ein. Das Duo hebelte jeweils die Tür auf und durchwühlte die Wohnung. In beiden Fällen wurden durch Zeugen ähnliche Beschreibungen der zwei tatverdächtigen Frauen abgegeben. Bei den Taten erbeuteten die Frauen unter anderem Bargeld.

Mithilfe der Zeugen konnte ein Phantombild einer Tatverdächtigen gefertigt werden. Dieses können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/157156

Das ermittelnde Kriminalkommissariat fragt: Wer kann das Phantombild einer realen Person zuordnen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./hey

