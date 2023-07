Essen: Unbekannte brechen in Werkstatt ein - Fotofahndung

45307 E.-Kray: Am Abend des 4. Dezember vergangenen Jahres brachen zwei Männer in eine Werkstatt an der Wilhelm-Beckmann-Straße ein - die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Unbekannten.

Gegen 18:30 Uhr kletterten die beiden Männer über den Zaun des Werkstattgeländes. Anschließend schlugen sie mehrere Fensterscheiben ein, um sich so Zutritt zu der verschlossenen Werkstatt zu verschaffen. Weil sie auf diese Weise den Alarm der Werkstatt auslösten, kletterten die beiden Männer über den Zaun zurück auf die Straße und flohen anschließend mit einem Auto in Richtung der Straße Am Zehnthof.

Während der Tat wurden die beiden Unbekannten von einer Überwachungskamera gefilmt. Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/110239

Das ermittelnde KK 32 fragt: Wer kennt die beiden Männer und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise melden Sie der Polizei Essen bitte unter der 0201/829-0./SyC

