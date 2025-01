Essen: Unbekannte brechen in Bekleidungsgeschäft ein - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Am 2. Juni letzten Jahres verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Bekleidungsgeschäft auf der Kettwiger Straße. Die männlichen Täter stemmten zwischen 7:25 Uhr und 7:40 Uhr die Eingangstüren auf. Anschließend durchwühlten sie die Verkaufstische, sammelten mehrere Kleidungsstücke in Papiertüten zusammen und flüchteten aus dem Geschäft.

Der Polizei liegen Videoaufzeichnungen vor, welche einen der beiden Tatverdächtigen zeigt und zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/155872

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei Essen zu melden. Bitte nehmen Sie telefonisch Kontakt unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de auf./ViV

