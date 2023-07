Essen: Unbekannte bezahlt mit gestohlener EC-Karte - Fotofahndung

45147 E.-Holsterhausen: Am 15. April dieses Jahres stahl eine unbekannte Person auf ungeklärte Weise das Portemonnaie einer 57-jährigen Essenerin im Universitätsklinikum an der Hufelandstraße. Gegen 17:30 Uhr bezahlte eine unbekannte Frau in einem Supermarkt sowie einem Kiosk auf der Holsterhauser Straße mit der EC-Karte, die sich in dem Portemonnaie befunden hatte.

Die Unbekannte wurde von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 22 nach der Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/111013

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannte geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell