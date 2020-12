Essen: Unbekannte bestiehlt 83-Jährige und hebt 18 Tage später Geld ab - Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots) - 45136 E-Bergerhausen: Am 2. Oktober gab sich eine Unbekannte als Putzfrau aus und verschaffte sich so Zugang zum Haus einer 83-jährigen Essenerin in Bergerhausen. Hier entwendete die Frau EC-Karten, mit denen sie am 20. Oktober Geld an einem Bankautomaten an der Weserstraße, ebenfalls in Bergerhausen, abhob.