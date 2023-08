Essen: Unbekannte bedrohen Taxi-Fahrer mit Stichwaffe und fordern Geld - Zeugensuche

45127 E.-Stadtkern: Gestern Morgen (27. August) forderten zwei unbekannte Männer die Herausgabe der Geldkasse eines 54-jährigen Taxifahrers. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Gegen 2:50 Uhr habe der 54-Jährige an dem Taxihalteplatz an der Kreuzung Kopstadtplatz / Fontänengasse gehalten. Zwei unbekannte Männer seien daraufhin auf ihn zugekommen und hätten unter Vorhalt einer Stichwaffe die Geldkasse des Taxifahrers gefordert. Der Fahrer betätigte den stillen Alarm des Taxis. Daraufhin flüchteten die Männer in Richtung I. Weberstraße. Die Tatverdächtigen wurden als ca. 180 cm groß und schlank mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Beide seien mit einem schwarzen Mund-/Nasenschutz maskiert und dunkel gekleidet gewesen. Einer der beiden habe zusätzlich eine Umhänge- oder Bauchtasche getragen.

Gegen die bislang unbekannten Tatverdächtigen wird aufgrund der versuchten räuberischen Erpressung ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

