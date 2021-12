Essen: Unbekannte attackieren Schwangere - Zeugenaufruf

45329 E-Karnap:

Am späten Abend des ersten Weihnachtstages (25. Dezember, gegen 22:40 Uhr) wurde eine 24-jährige schwangere Frau auf offener Straße von zwei maskierten Unbekannten geschlagen und getreten.

Die junge Frau wurde von einem Bekannten an der Karnaper Straße zwischen den Straßen In der Mark und Bräukerwald abgesetzt, als plötzlich zwei maskierte Männer auf sie zugingen und unvermittelt auf sie einschlugen und eintraten. Selbst als sie am Boden lag, traten die Tatverdächtigen weiter auf sie ein.

Die zukünftige Mutter wurde bei dem Angriff leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften behandelt. Zur weiteren Kontrolle wurde sie vorsorglich in ein Essener Krankenhaus gebracht.

Zeugen beobachteten im Nachgang, wie drei Maskierte in die Straße In der Mark flüchteten.

Die beiden unmittelbar an dem Angriff beteiligten Tatverdächtigen werden mit einem südländischen / arabischen Phänotypen und dunkler Kleidung beschrieben. Einer der Täter sei ca. 170-175 cm groß, habe helle Augen und blonde/braune Haare. Der andere Mann wird auf ca. 20 - 25 Jahre alt geschätzt.

Wenn Sie Zeuge des Angriffs wurden, Sie flüchtende Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich In der Mark bemerkten oder Ihnen die Identität der mutmaßlichen Täter bekannt ist, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

