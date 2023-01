Essen: Überfall auf Apotheke - 37-Jähriger vorläufig festgenommen

45149 E.-Haarzopf: Ein 37-Jähriger (deutsch) überfiel am Montag (2. Januar) eine Apotheke an der Hatzper Straße. Er wurde nach der Tat von alarmierten Polizisten festgenommen. Gegen 10:55 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum der Apotheke und forderte eine Mitarbeiterin (22, deutsch-türkisch) auf, ihm Medikamente auszuhändigen. Als die junge Frau nach dem erforderlichen Rezept fragte, holte der Mann eine Schusswaffe aus einer mitgeführten Plastiktüte hervor und bedrohte die 22-Jährige. Diese floh daraufhin in das Büro der Apotheke und alarmierte die Polizei. Nun forderte der 37-Jährige eine weitere Mitarbeiterin (55, deutsch-iranisch) auf, ihm die geforderten Medikamente zu geben. Dabei bedrohte er auch sie mit der Waffe. Als sich die 55-Jährige jedoch ebenfalls weigerte, forderte er Bargeld. Daraufhin gab die Mitarbeiterin dem Räuber einen Geldschein aus der Kasse und sagte ihm, er solle die Apotheke verlassen. Der Täter verlangte jedoch mehr Geld und wollte hinter den Tresen gehen, um sich das Geld aus der Kasse zu nehmen. Die 55-jährige Mitarbeiterin stellte sich dem Räuber in den Weg und konnte ihn nach einem kurzen Handgemenge, bei dem sie leicht verletzt wurde, verjagen. Der 37-Jährige ergriff die Flucht und beschädigte dabei Ware in der Auslage. Die zwischenzeitlich von der 22-jährigen Mitarbeiterin alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen nur wenige Minuten später an einer nahegelegenen Bushaltestelle ausfindig machen und vorläufig festnehmen, als dieser in einen Bus steigen wollte. Bei der Durchsuchung seiner persönlichen Gegenstände fanden die Beamten unter anderem eine Schreckschusswaffe. Der mutmaßliche Räuber befindet sich in Polizeigewahrsam. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell