Essen: Trio raubt Handy in Frohnhausen - Polizei sucht Zeugen

Der 64-jährige Essener bot das Smartphone online zum Verkauf an und verabredete sich mit einem potenziellen Käufer in der Straße "Zu den Karmelitern". Um 22:45 Uhr erschienen drei Männer, die das Handy kaufen wollten. Der Essener zeigte dem Trio das Gerät, als plötzlich einer aus der Gruppe ihm das Handy entriss und ein weiterer ihn mit Pfefferspray einsprühte. Der Essener wurde leicht verletzt.